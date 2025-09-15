Норвегия открыла в Польше военный лагерь для подготовки ВСУ

Норвегия создала в юго-восточной Польше тренировочный военный лагерь для украинцев. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

«Ведь это не поле боя на Украине, а секретное место в лесах на юго-востоке Польши. Здесь Норвегия основала лагерь «Йомсборг», один из крупнейших норвежских лагерей, когда-либо созданных за границей, где украинские солдаты, которые обычно сражаются на фронте, пройдут обучение от норвежских инструкторов», — говорится в публикации.

Телерадиокомпания напоминает, что Йомсборг – это историческое название крепости, принадлежавшей братству йомсвикингов. Предполагается, что эта крепость могла находиться на территории нынешней Польши.

Как сообщил неназванный норвежский инструктор, целью лагеря является воссоздание боевой обстановки, применяя методику «обучение в бою». Кроме того, здесь украинских военнослужащих учат справляться со стрессовыми ситуациями.