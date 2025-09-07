ВСУ перебросили к Волчанску в Харьковской области спецназ «Дозор» из 10-го пограничного отряда Одессы, который известен тем, что был подготовлен инструкторами США. Об этом доложили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины «Дозор», входящего в состав 10 поготряда г. Одесса. Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы ещё до начала СВО, а с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен», – рассказали российские военные.

Как отметили «Бесстрашные», российские подразделения уже отбили на востоке Волчанска одну контратаку этого спецподразделения. Подкрепление не сильно помогло ВСУ – украинские военные с потерями отступили на исходные позиции. А на левом берегу реки Волчья нашим бойцам удалось сломить сопротивление противника. «Бесстрашные» продвинулись ещё на 100 метров, заняв техническое здание. Подвалы там были зачищены от остатков ВСУ, после чего «северяне» закрепились на позиции.