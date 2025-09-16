Президент Польши потребовал объяснений от кабмина из-за упавшей на дом ракеты
Навроцкий потребовал объяснений из-за упавшей на дом ракете, а не БПЛА
Обложка © ТАСС / Albert Zawada
Президент Польши Кароль Навроцкий запросил у правительства страны разъяснений по поводу инцидента с ракетой от истребителя F-16, которая упала на жилой дом. Утверждается, что ракета была выпущена в рамках мер по защите от беспилотников.
«Президент ожидает от правительства немедленного прояснения инцидента в городе Вырыки», — говорится в заявлении Бюро нацбезопасности Польши.
Польское Бюро настаивает на том, что правительство должно незамедлительно использовать все доступные средства для выяснения обстоятельств. В ведомстве также подчеркнули, что ни президент, ни само Бюро не были уведомлены о ситуации, и Совет нацбезопасности не был проинформирован и не получил разъяснений.
Ранее польские СМИ заявили, что в деревне Вырыки на границе с Беларуссией могла ударить ракета истребителя F-16, а не дрон.
Инцидент произошёл 10 сентября. Тогда Польша заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА. Не представив доказательств, Варшава возложила ответственность за инцидент на Россию. Президент США Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло быть результатом ошибки, однако в Польше категорически отвергли эту версию. Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся.