Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 13:29

«Польша нуждается в справедливости»: Навроцкий в Берлине поднимет тему репараций от Германии

Politico: Президент Польши Навроцкий собирается требовать репараций от Германии

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Во время визита в Германию президент Польши Кароль Навроцкий намерен поднять вопрос репараций за вторжение и оккупацию страны в годы Второй мировой войны. Об этом сообщило издание Politico.

«Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польша, как прифронтовое государство, как ключевая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости и правде, а также в ясных отношениях с Германией», — сказал он.

Польский лидер намерен обсудить этот вопрос во время встреч с канцлером Фридрихом Мерцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Его пресс-секретарь Рафал Лешкевич подчеркнул, что Навроцкий «обязательно обратится к этой теме» в Берлине. При этом после переговоров не запланировано совместных пресс-конференций, что, как отмечают журналисты, позволит сторонам избежать открытой демонстрации разногласий.

В Германии вспомнили о холодной войне из-за ситуации на границе с Польшей
В Германии вспомнили о холодной войне из-за ситуации на границе с Польшей

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский признавал, что юридически Варшава не может добиться репараций от Берлина. Он подчеркнул, что, несмотря на моральные основания, «юридическая ситуация безнадёжная» и репарации стране не полагаются. По словам дипломата, польским гражданам нужно прямо сказать, что Германия этих выплат не сделает.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Польша
  • Германия
  • Франк-Вальтер Штайнмайер
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar