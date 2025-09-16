«Польша нуждается в справедливости»: Навроцкий в Берлине поднимет тему репараций от Германии
Politico: Президент Польши Навроцкий собирается требовать репараций от Германии
Обложка © ТАСС / ЕРА
Во время визита в Германию президент Польши Кароль Навроцкий намерен поднять вопрос репараций за вторжение и оккупацию страны в годы Второй мировой войны. Об этом сообщило издание Politico.
«Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польша, как прифронтовое государство, как ключевая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости и правде, а также в ясных отношениях с Германией», — сказал он.
Польский лидер намерен обсудить этот вопрос во время встреч с канцлером Фридрихом Мерцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Его пресс-секретарь Рафал Лешкевич подчеркнул, что Навроцкий «обязательно обратится к этой теме» в Берлине. При этом после переговоров не запланировано совместных пресс-конференций, что, как отмечают журналисты, позволит сторонам избежать открытой демонстрации разногласий.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский признавал, что юридически Варшава не может добиться репараций от Берлина. Он подчеркнул, что, несмотря на моральные основания, «юридическая ситуация безнадёжная» и репарации стране не полагаются. По словам дипломата, польским гражданам нужно прямо сказать, что Германия этих выплат не сделает.