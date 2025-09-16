«Польша нуждается в справедливости»: Навроцкий в Берлине поднимет тему репараций от Германии

Во время визита в Германию президент Польши Кароль Навроцкий намерен поднять вопрос репараций за вторжение и оккупацию страны в годы Второй мировой войны. Об этом сообщило издание Politico.

«Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польша, как прифронтовое государство, как ключевая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости и правде, а также в ясных отношениях с Германией», — сказал он.

Польский лидер намерен обсудить этот вопрос во время встреч с канцлером Фридрихом Мерцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Его пресс-секретарь Рафал Лешкевич подчеркнул, что Навроцкий «обязательно обратится к этой теме» в Берлине. При этом после переговоров не запланировано совместных пресс-конференций, что, как отмечают журналисты, позволит сторонам избежать открытой демонстрации разногласий.