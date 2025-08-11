В Германии вспомнили о холодной войне из-за ситуации на границе с Польшей

« [Охранники] смотрят друг на друга так, словно это холодная война, <...> мы привыкли к чему-то другому», — заявил журналистам Махро.

Современная граница между Германией и Польшей пролегает по рекам Одер и Нейсе. В последние 20 лет жители приграничных городов Губен (Германия) и Губин (Польша) свободно пользовались 68-метровым мостом, их соединяющим. Однако из-за усиления миграционного кризиса на обоих концах моста теперь выставлена охрана.