В Германии вспомнили о холодной войне из-за ситуации на границе с Польшей
FT: Ситуация на границе с Польшей напомнила мэру Губена времена холодной войны
Мэр немецкого города Губен Фред Махро высказался о пограничных мерах с Польшей, назвав их «холодной войной», информирует Financial Times. Согласно публикации газеты, мост через реку Нейсе, соединяющий Германию и Польшу, теперь символизирует разрыв.
«[Охранники] смотрят друг на друга так, словно это холодная война, <...> мы привыкли к чему-то другому», — заявил журналистам Махро.
Современная граница между Германией и Польшей пролегает по рекам Одер и Нейсе. В последние 20 лет жители приграничных городов Губен (Германия) и Губин (Польша) свободно пользовались 68-метровым мостом, их соединяющим. Однако из-за усиления миграционного кризиса на обоих концах моста теперь выставлена охрана.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности закрыть границу с Германией, если Берлин продолжит переправлять в Польшу нелегальных мигрантов. Позже Варшава действительно ввела временный контроль на границах с Германией и Литвой.