«Кризис нарастает»: Польша и Германия вступили в спор о пограничной политике

Отношения Германии и Польши претерпевают новую волну напряжённости. Как пишет The Washington Post, страны вступили в «обостряющийся спор о пограничной политике», который препятствует свободному передвижению в Европе.

Берлин, ссылаясь на борьбу с нелегальной миграцией, установил пограничный контроль с Варшавой, что вызвало резкую реакцию Польши. В ответ на действия Германии, польские власти объявили о введении собственных пограничных мер, которые начнут действовать с 7 июля. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша больше не потерпит односторонних решений со стороны Германии.

Польша заявляет, что Германия нарушает основные принципы ЕС, а именно предоставление права на убежище. И считает, что принятые меры могут привести к повторению миграционного кризиса 2015 года в Европе, когда произошёл массовый приток беженцев и нелегальный мигрантов из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Тогда всего за год в ЕС прибыло от 1 до 1,8 миллиона людей.



Туска также не устраивает, что Польша является «буферной зоной» для мигрантов, а те решения, которые предпринимаются со стороны ФРГ, не согласовываются с Еврокомиссией. Как отмечает издание, если конфликт не будет разрешён, то ситуация может перерасти в серьёзный кризис доверия внутри стран ЕС.