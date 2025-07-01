Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 14:13

Польша объявила о введении временного погранконтроля с Германией и Литвой

Туск: Польша временно вела контроль на границах с Германией и Литвой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pdsci

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pdsci

Польша временно вводит пограничный контроль на границах с Германией и Литвой. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой», — отметил он.

Туск добавил, что неоднократно обсуждал ситуацию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, давая понять, что Польша теряет терпение. Он также выразил надежду, что введение пограничного контроля не окажет существенного негативного влияния на польских граждан, и подчеркнул, что Пограничная стража и другие службы получили задачу минимизировать любые возможные неудобства.

Бастрыкин предложил впускать в РФ мигрантов «без жён, детей и бабушек»
Бастрыкин предложил впускать в РФ мигрантов «без жён, детей и бабушек»

Ранее Туск заявлял о готовности закрыть границу с Германией, если Берлин продолжит переправлять в Польшу нелегальных мигрантов. Он пояснил, что не хочет создавать проблем для поляков, работающих в Германии или проживающих в приграничной зоне.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Польша
  • Германия
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar