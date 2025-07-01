Польша объявила о введении временного погранконтроля с Германией и Литвой
Туск: Польша временно вела контроль на границах с Германией и Литвой
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Польша временно вводит пограничный контроль на границах с Германией и Литвой. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.
«Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой», — отметил он.
Туск добавил, что неоднократно обсуждал ситуацию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, давая понять, что Польша теряет терпение. Он также выразил надежду, что введение пограничного контроля не окажет существенного негативного влияния на польских граждан, и подчеркнул, что Пограничная стража и другие службы получили задачу минимизировать любые возможные неудобства.
Ранее Туск заявлял о готовности закрыть границу с Германией, если Берлин продолжит переправлять в Польшу нелегальных мигрантов. Он пояснил, что не хочет создавать проблем для поляков, работающих в Германии или проживающих в приграничной зоне.