Польша объявила о введении временного погранконтроля с Германией и Литвой

Польша временно вводит пограничный контроль на границах с Германией и Литвой. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой», — отметил он.

Туск добавил, что неоднократно обсуждал ситуацию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, давая понять, что Польша теряет терпение. Он также выразил надежду, что введение пограничного контроля не окажет существенного негативного влияния на польских граждан, и подчеркнул, что Пограничная стража и другие службы получили задачу минимизировать любые возможные неудобства.