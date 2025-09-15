«Безнадёжно»: В Польше признали, что Германия не выплатит им репарации за Вторую мировую
Глава МИД Польши Сикорский смирился, что страна не получит репараций от Германии
Обложка © AP/TASS
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не получит от Германии репараций за ущерб от Второй мировой войны. В эфире радиостанции TokFM он подчеркнул, что людям нужно честно сказать об этом.
«Конечно, они морально нам полагаются, но юридическая ситуация безнадёжная… Было бы честно сказать, что репараций мы не получим», — заявил дипломат.
Сикорский напомнил, что за последние 10 лет ни президент Анджей Дуда, ни партия «Право и справедливость» не смогли продвинуться в этом вопросе, а официальная нота о репарациях так и не была направлена.
Власти Польши осенью 2022 года требовали от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов на тот момент). Однако в Берлине неоднократно заявляли, что платить не будут: Германия считает вопрос закрытым и напоминает, что Польша отказалась от репараций ещё в 1953 году.