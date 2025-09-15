«Безнадёжно»: В Польше признали, что Германия не выплатит им репарации за Вторую мировую

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не получит от Германии репараций за ущерб от Второй мировой войны. В эфире радиостанции TokFM он подчеркнул, что людям нужно честно сказать об этом.

«Конечно, они морально нам полагаются, но юридическая ситуация безнадёжная… Было бы честно сказать, что репараций мы не получим», — заявил дипломат.

Сикорский напомнил, что за последние 10 лет ни президент Анджей Дуда, ни партия «Право и справедливость» не смогли продвинуться в этом вопросе, а официальная нота о репарациях так и не была направлена.