Медведев пригрозил Финляндии пересчётом ущерба за Вторую мировую

Россия может вернуться к вопросу о компенсациях со стороны Финляндии за ущерб, причинённый в период Второй мировой войны. О такой возможности заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Иными словами, нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов нынешнего финского правительства за действия предков», — пишет Медведев в колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность», публикуемом TAСС.

Замглавы Совбеза напомнил, что Советский Союз в своё время добровольно пошёл на смягчение условий и отказался от части репараций. По его словам, при предусмотренных договором 300 миллионах долларов Финляндия в итоге выплатила только 226,5 миллиона. Медведев добавил, что реальный ущерб от действий финских войск, по современным оценкам, эквивалентен 20 триллионам рублей.