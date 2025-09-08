Мессенджер MAX
8 сентября, 09:19

Медведев пригрозил Финляндии пересчётом ущерба за Вторую мировую

Медведев: Россия вправе требовать репарации от Финляндии за ущерб во время ВОВ

Обложка © Life.ru

Россия может вернуться к вопросу о компенсациях со стороны Финляндии за ущерб, причинённый в период Второй мировой войны. О такой возможности заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Иными словами, нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов нынешнего финского правительства за действия предков», — пишет Медведев в колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность», публикуемом TAСС.

Замглавы Совбеза напомнил, что Советский Союз в своё время добровольно пошёл на смягчение условий и отказался от части репараций. По его словам, при предусмотренных договором 300 миллионах долларов Финляндия в итоге выплатила только 226,5 миллиона. Медведев добавил, что реальный ущерб от действий финских войск, по современным оценкам, эквивалентен 20 триллионам рублей.

Ранее Медведев заявил, что Финляндия готовит плацдарм для осуществления нападения на российскую территорию, при этом НАТО «всецело вовлечена в эти дела». По его словам, финские власти намеренно активизируют военную деятельность вблизи российских границ. Речь идёт, в частности, о развертывании в Лапландии штабной структуры сухопутных сил НАТО.

Александра Мышляева
