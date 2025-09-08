Медведев заметил плацдарм НАТО для нападения на Россию в 300 км от Петербурга

Финляндия готовит плацдарм для осуществления нападения на российскую территорию, при этом НАТО «всецело вовлечена в эти дела». Таким мнением поделился замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для ТАСC «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

«После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас», — указал подчеркнул он.

По его словам, финское руководство сознательно «усиливает военную активность» у границ России. Так, напомнил Медведев, «идут процессы создания штабной структуры передовых сухопутных сил альянса НАТО в Лапландии», при этом численность приграничных войск в любой момент может быть увеличена, а новые военные гарнизоны уже появляются в непосредственной близости к России. Медведев отметил, что никто за рубежом даже не скрывает, против кого направлены все эти действия.