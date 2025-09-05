Мессенджер MAX
5 сентября, 19:18

«Никто никуда не ходит»: Медведев побывал на границе с Финляндией

Медведев побывал на границе с Финляндией в Ленобласти

Дмитрий Медведев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Обложка © ТАСС/Дмитрий Селиванов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал в пункт пропуска в Светлогорске Ленинградской области на границе с Финляндией.

«Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит. Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить», — сказал Медведев.

По его словам, Москва учитывает изменившийся характер отношений с Хельсинки из-за вступления европейской страны в НАТО.

Ранее Медведев заявил, что Финляндия потеряла большие деньги из-за разрыва отношений с Россией. Он посоветовал принявшим такое решение странам Запада «пожинать плоды».

