«Пусть пожинают плоды»: Медведев заявил, что Финляндия потеряла большие деньги
Медведев: Финляндия и Запад понесли убытки из-за разрыва отношений с Москвой
Обложка © Life.ru
Финляндия и западные соседи России понесли значительные убытки из-за разрыва отношений с Москвой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Очевидно одно: и Финляндская Республика, и, соответственно, другие соседи [на Западе] потеряли очень большие деньги, в том числе вложенные в российскую экономику. Ну и деньги от оборота. Пусть пожинают плоды», — заявил Медведев.
Ранее Медведев назвал собачей чушью инициативы «коалиции желающих» по Украине. Кроме того, по его словам, гарантии безопасности, которые эти страны обещают дать Киеву, не имеют реальной ценности.