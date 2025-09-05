Мессенджер MAX
5 сентября, 16:41

«Пусть пожинают плоды»: Медведев заявил, что Финляндия потеряла большие деньги

Медведев: Финляндия и Запад понесли убытки из-за разрыва отношений с Москвой

Обложка © Life.ru

Финляндия и западные соседи России понесли значительные убытки из-за разрыва отношений с Москвой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно одно: и Финляндская Республика, и, соответственно, другие соседи [на Западе] потеряли очень большие деньги, в том числе вложенные в российскую экономику. Ну и деньги от оборота. Пусть пожинают плоды», — заявил Медведев.

«Палок в колёса не вставляем»: Путин высказался о сотрудничестве России с другими странами

Ранее Медведев назвал собачей чушью инициативы «коалиции желающих» по Украине. Кроме того, по его словам, гарантии безопасности, которые эти страны обещают дать Киеву, не имеют реальной ценности.

Полина Никифорова
