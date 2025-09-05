«Пусть пожинают плоды»: Медведев заявил, что Финляндия потеряла большие деньги

Финляндия и западные соседи России понесли значительные убытки из-за разрыва отношений с Москвой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно одно: и Финляндская Республика, и, соответственно, другие соседи [на Западе] потеряли очень большие деньги, в том числе вложенные в российскую экономику. Ну и деньги от оборота. Пусть пожинают плоды», — заявил Медведев.