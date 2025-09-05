«Палок в колёса не вставляем»: Путин высказался о сотрудничестве России с другими странами
Путин заявил, что Россия не препятствует международному сотрудничеству
Обложка © Life.ru
Росси не мешает сотрудничеству с другими государствами и сохраняет открытость в международных отношениях. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент страны Владимир Путин.
«Мы никаких палок ни в какие колёса не вставляем. В начале вы спросили про нашего орла (герб РФ — прим. Life.ru), он смотрит в две стороны. Вы посмотрите на этого орла: мы разве от кого-то отвернулись? Он как смотрел в две стороны, так и смотрит», — сказал президент.
Путин обратил внимание на символику государственного герба, отметив, что двуглавый орёл отражает стремление России сохранять баланс и открытость во внешней политике. По его словам, Россия не создаёт никаких препятствий для взаимодействия с другими государствами.
Ранее Владимир Путин заявил, что при реализации крупных проектов на Дальнем Востоке ключевым фактором успеха является не столько финансирование, сколько эффективная организация работы. По его словам, важно правильно расставлять приоритеты и налаживать взаимодействие между структурами, отвечающими за выполнение общей задачи.