Росси не мешает сотрудничеству с другими государствами и сохраняет открытость в международных отношениях. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент страны Владимир Путин.

«Мы никаких палок ни в какие колёса не вставляем. В начале вы спросили про нашего орла (герб РФ — прим. Life.ru), он смотрит в две стороны. Вы посмотрите на этого орла: мы разве от кого-то отвернулись? Он как смотрел в две стороны, так и смотрит», — сказал президент.

Путин обратил внимание на символику государственного герба, отметив, что двуглавый орёл отражает стремление России сохранять баланс и открытость во внешней политике. По его словам, Россия не создаёт никаких препятствий для взаимодействия с другими государствами.