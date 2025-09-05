Мессенджер MAX
5 сентября, 05:37

Путин: Медведь считается символом России, но самый большой тигр – тоже наш

Медведь, несомненно, считается традиционным символом России. Однако наша страна является домом и для самого крупного в мире тигра. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Путин — о символике России. Видео © Life.ru

«Медведь, конечно, символ России, но мы с вами на Дальнем Востоке находимся, тут у нас самый крупный тигр, напоминаю!» — заявил глава государства, комментируя национальную символику.

Путин упомянул, что изначально китайская сторона говорила о сотрудничестве Дракона и Слона, а образ Медведя добавили позднее.

Путин: Двуглавый орёл России смотрит не только на запад и восток, но и на юг
Напомним, российскому лидеру удалось увидеться с одним из символов страны во время посещения филиала НЦ «Россия» во Владивостоке. Путин посетил интерактивный цифровой лес и увидел «оживших» уссурийского тигра и дальневосточного леопарда.

