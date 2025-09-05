Путин: Двуглавый орёл России смотрит не только на запад и восток, но и на юг

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о символике двуглавого орла, подчеркнул стратегически важное направление внешней политики страны на юг. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

Модератор пленарного заседания Мария Рыбакова отметила, что орёл начинает смотреть своими двумя головами в одну сторону.

«Вы сказали про то, что наш орёл куда-то смотрит: восток, запад. Но есть еще и юг. Мы обсуждали с коллегами эту тему. Я говорил, что наше взаимодействие с нашими друзьями в Азиатско-Тихоокеанском регионе на юге не связано с политической конъюнктурой», — ответил глава РФ.

Он напомнил, что масштабная совместная работа с председателем КНР Си Цзиньпином была начата два десятилетия назад, что свидетельствует о последовательном и продуманном характере отношений. Глава государства добавил, что фундаментом такого партнёрства являются добрососедство, общие географические границы, а также разделяемые сторонами ценности и подходы к ключевым международным вопросам. По словам президента, подобные прочные и многовекторные связи Россия выстраивает со многими странами.