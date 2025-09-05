Гарантии Киеву от «коалиции желающих» ничего не значат, заявил Медведев

«Они собираются и рассуждают о том, какие гарантии дать этой самой Украине. Они сами себе что-то придумывают, вытаскивают из разных мест и предъявляют в качестве гарантий. Никаких последствий это иметь не будет», — сказал Медведев в разговоре с журналистами.