Гарантии Киеву от «коалиции желающих» ничего не значат, заявил Медведев
Медведев: Гарантии безопасности Украине от коалиции желающих не имеют ценности
Обложка © Life.ru
Гарантии безопасности Украине от «коалиции желающих» не имеют реальной ценности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
«Они собираются и рассуждают о том, какие гарантии дать этой самой Украине. Они сами себе что-то придумывают, вытаскивают из разных мест и предъявляют в качестве гарантий. Никаких последствий это иметь не будет», — сказал Медведев в разговоре с журналистами.
Ранее Владимир Зеленский после встречи «коалиции желающих» заявил о неизбежности присутствия западных войск на Украине. При этом, по его словам, численность контингента пока обсуждается. Французский лидер Эмманюэль Макрон, со своей стороны, отметил, что 26 стран официально взяли на себя обязательства по размещению войск на территории Украины после завершения конфликта. Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что появление войск НАТО на территории Украины будет рассматриваться как законная цель для поражения Российской армией.