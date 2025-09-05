«Bullshit или просто shit»: Медведев назвал собачей чушью инициативы «коалиции желающих» по Украине
Предложения «коалиции желающих» по Украине — это ересь и чушь собачья. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Это чушь собачья, ересь. То, чем они занимаются — выражаясь на английском языке — bullshit (полная ерунда) или просто shit (дерьмо), как угодно называйте», — сказал он в беседе с журналистами.
Ранее Владимир Зеленский после встречи «коалиции желающих» заявил о неизбежности присутствия западных войск на Украине. При этом, по его словам, численность контингента пока обсуждается. Французский лидер Эмманюэль Макрон, со своей стороны, отметил, что 26 стран официально взяли на себя обязательства по размещению войск на территории Украины после завершения конфликта. Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что появление войск НАТО на территории Украины будет рассматриваться как законная цель для поражения Российской армией.