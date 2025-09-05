«Bullshit или просто shit»: Медведев назвал собачей чушью инициативы «коалиции желающих» по Украине

Предложения «коалиции желающих» по Украине — это ересь и чушь собачья. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Это чушь собачья, ересь. То, чем они занимаются — выражаясь на английском языке — bullshit (полная ерунда) или просто shit (дерьмо), как угодно называйте», — сказал он в беседе с журналистами.