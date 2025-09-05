На встрече в Париже участники «коалицией желающих» обманули Украину, заверив в своей готовности её защищать. Об этом пишет Telegraph.

«Европа лжёт Украине. Никаких солдат ради её спасения не будет», — говорится в публикации.

Обозреватель издания раскритиковал итоги недавнего мероприятия, назвав их лишь формальным выражением поддержки Владимира Зеленского. По его мнению, инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона о направлении западных войск затягивает конфликт, так как Россия не примет такого предложения. Кроме того, автор подчеркнул, что на прошедшем саммите ни разу не прозвучала тема вступления Украины в НАТО.