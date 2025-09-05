«Европа лжёт Украине»: СМИ рассказали, как вчера Макрон подставил Зеленского
Telegraph: Коалиция желающих наврала Украине о готовности её защищать
Обложка © ТАСС / АР
На встрече в Париже участники «коалицией желающих» обманули Украину, заверив в своей готовности её защищать. Об этом пишет Telegraph.
«Европа лжёт Украине. Никаких солдат ради её спасения не будет», — говорится в публикации.
Обозреватель издания раскритиковал итоги недавнего мероприятия, назвав их лишь формальным выражением поддержки Владимира Зеленского. По его мнению, инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона о направлении западных войск затягивает конфликт, так как Россия не примет такого предложения. Кроме того, автор подчеркнул, что на прошедшем саммите ни разу не прозвучала тема вступления Украины в НАТО.
Напомним, ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что появление войск НАТО на территории Украины будет рассматриваться как законная цель для поражения Российской армией. Он пояснил, что одна из причин вовлечения Украины в НАТО — возможное размещение иностранных войск на её территории.