На Западе усвоили намёк Путина об отправке войск на Украину

Президент России Владимир Путин выразил резкое несогласие с планами западных стран по размещению своих войск на Украине. Об этом сообщает издание Washington Post.

«Путин заявил, что любые иностранные военные на Украине будут законными целями, резко ответив на ведущиеся обсуждения американцев и европейцев по отправке сил для обеспечения соблюдения будущего мирного договора», — говорится в публикации.

Российский лидер, как подчеркнули аналитики, также заявил о том, что долгосрочный мир на Украине приведёт к исчезновению необходимости в иностранных войсках.



