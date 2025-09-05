На Западе усвоили намёк Путина об отправке войск на Украину
WP: Путин резко ответил Западу на планы по размещению войск на Украине
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин выразил резкое несогласие с планами западных стран по размещению своих войск на Украине. Об этом сообщает издание Washington Post.
«Путин заявил, что любые иностранные военные на Украине будут законными целями, резко ответив на ведущиеся обсуждения американцев и европейцев по отправке сил для обеспечения соблюдения будущего мирного договора», — говорится в публикации.
Российский лидер, как подчеркнули аналитики, также заявил о том, что долгосрочный мир на Украине приведёт к исчезновению необходимости в иностранных войсках.
Напомним, ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что появление войск НАТО на территории Украины будет рассматриваться как законная цель для поражения Российской армией. Он пояснил, что одна из причин вовлечения Украины в НАТО — возможное размещение иностранных войск на её территории.