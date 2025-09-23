Рубио: Украине следует согласиться на сделку о мире
Обложка © ТАСС / АР
Киевскому руководству стоит согласиться на «сделку о мире». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.
По его словам, украинское урегулирование является приоритетом для президента США Дональда Трампа.
А ранее Владимир Зеленский отверг возможность урегулирования конфликта по «корейскому сценарию», а также по «финскому» и «любому другому». Киевский главарь заявил, что Украина не может тратить время в ожидании окончательного документа о прекращении войны, а гарантии безопасности должны быть предоставлены немедленно.