Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 сентября, 13:41

Рубио: Украине следует согласиться на сделку о мире

Обложка © ТАСС / АР

Киевскому руководству стоит согласиться на «сделку о мире». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.

По его словам, украинское урегулирование является приоритетом для президента США Дональда Трампа.

Песков: Путин заинтересован в мирном урегулировании ситуации на Украине

А ранее Владимир Зеленский отверг возможность урегулирования конфликта по «корейскому сценарию», а также по «финскому» и «любому другому». Киевский главарь заявил, что Украина не может тратить время в ожидании окончательного документа о прекращении войны, а гарантии безопасности должны быть предоставлены немедленно.

Александра Вишнякова
