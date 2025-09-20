Главарь киевского режима Владимир Зеленский отверг возможность урегулирования конфликта по «корейскому сценарию». Он настаивает, что Украина не может тратить время в ожидании окончательного документа о прекращении войны, а гарантии безопасности должны быть предоставлены немедленно.

«Никто не рассматривает модель «корейскую», «финскую» или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет», — заявил Зеленский в интервью украинским СМИ.

Зеленский подчеркнул, что Киеву необходимы гарантии безопасности от западных стран до завершения боевых действий. Он исключил возможность прекращения огня без подписания итогового мирного документа, проведя параллель с корейской ситуацией, где конфликт формально не завершён до сих пор.