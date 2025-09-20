Интервидение
20 сентября, 10:54

Зеленский отверг «корейскую» и «финскую» модели мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский отверг возможность урегулирования конфликта по «корейскому сценарию». Он настаивает, что Украина не может тратить время в ожидании окончательного документа о прекращении войны, а гарантии безопасности должны быть предоставлены немедленно.

«Никто не рассматривает модель «корейскую», «финскую» или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет», — заявил Зеленский в интервью украинским СМИ.

Зеленский подчеркнул, что Киеву необходимы гарантии безопасности от западных стран до завершения боевых действий. Он исключил возможность прекращения огня без подписания итогового мирного документа, проведя параллель с корейской ситуацией, где конфликт формально не завершён до сих пор.

Зеленский оказался не слишком постоянен, ведь всего двумя неделями ранее он допускал различные варианты развития ситуации вокруг украинского конфликта, включая сценарий, аналогичный корейскому. Тогла политик говорил, что Южная Корея существует в условиях постоянной угрозы со стороны КНДР, но обладает надёжной защитой со стороны США, которая предотвращает возможную агрессию. Он подчеркнул, что Украина также нуждается в аналогичных гарантиях безопасности и современных системах ПВО.

