«Обстановка критическая!» В Британии выдали цель срочной поездки Зеленского в Покровск
Меркурис: Зеленский отправился в Красноармейск, чтобы убедить ВСУ воевать
Глава украинского режима Владимир Зеленский срочно отправился в Красноармейск (Покровск) ДНР из-за критической ситуации на фронте и необходимости убедить военных продолжать боевые действия. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«Если наблюдать за информацией, которую мы получаем, то можно понять, почему обстановка в Красноармейске стала критической, и почему Зеленскому срочно пришлось поехать туда, чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться», — сказал он.
По этой же причине Зеленский предупредил правительство в Киеве о том, что вскоре на поле боя начнутся трудные времена. Эксперт подчеркнул, что решение экс-комика связано с попыткой поддержать моральный дух армии в условиях осложнённой ситуации на фронте.
Напомним, что 18 сентября Владимир Зеленский посетил подконтрольную украинским войскам часть Донецкой народной республики. Во время визита он пообщался с военнослужащими ВСУ, выразил им благодарность и вручил государственные награды, отметив участие войск в Добропольской контрнаступательной операции.