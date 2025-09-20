Интервидение
20 сентября, 08:42

«Обстановка критическая!» В Британии выдали цель срочной поездки Зеленского в Покровск

Меркурис: Зеленский отправился в Красноармейск, чтобы убедить ВСУ воевать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Nicolas Economou

Глава украинского режима Владимир Зеленский срочно отправился в Красноармейск (Покровск) ДНР из-за критической ситуации на фронте и необходимости убедить военных продолжать боевые действия. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Если наблюдать за информацией, которую мы получаем, то можно понять, почему обстановка в Красноармейске стала критической, и почему Зеленскому срочно пришлось поехать туда, чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться», — сказал он.

По этой же причине Зеленский предупредил правительство в Киеве о том, что вскоре на поле боя начнутся трудные времена. Эксперт подчеркнул, что решение экс-комика связано с попыткой поддержать моральный дух армии в условиях осложнённой ситуации на фронте.

ВСУ в день пиар-поездки Зеленского в ДНР сдали важное село под Покровском
ВСУ в день пиар-поездки Зеленского в ДНР сдали важное село под Покровском

Напомним, что 18 сентября Владимир Зеленский посетил подконтрольную украинским войскам часть Донецкой народной республики. Во время визита он пообщался с военнослужащими ВСУ, выразил им благодарность и вручил государственные награды, отметив участие войск в Добропольской контрнаступательной операции.

