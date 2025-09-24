Песков: Против России ведут войну, и сейчас самый острый её этап
Обложка © Life.ru
Против России ведётся «судьбоносная» война, и мы должны выиграть её ради будущих поколений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Идёт война. Да, СВО — это одно, а то, что происходит вокруг нас, — это война. Сейчас самый острый этап войны, она достаточно судьбоносна. Нам нужно её выиграть ради наших детей, наших внуков», — сказал представитель Кремля в интервью Радио РБК.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что для Киева ситуация будет ухудшаться с каждым днём, если Украина продолжит отказываться от переговоров. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к диалогу, однако с украинской стороны есть промедление.