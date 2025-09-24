Кремль ответил на слова Трампа о шансах Украины вернуть территории
Песков: Кремль не может согласиться со всем, что сказал Трамп
Вчерашние заявления президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине были достаточно резки из-за того, что он слышал о положении дел в версии Владимира Зеленского, и это повлияло на его оценку. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Господин Трамп услышал, о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент, эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — сказал Песков в эфире Радио РБК.
Он добавил, что Кремль не может согласиться со всем, что сказал глава Белого дома.
Напомним, после встречи с Зеленским в Нью-Йорке Трамп сделал громкие заявления. Он предположил, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё долго, а экономика России находится в ужасном состоянии. По мнению республиканца, Москва похожа на «бумажного тигра», а Украина сможет вернуть потерянные территории с помощью ЕС.
