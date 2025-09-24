Интервидение
24 сентября, 07:34

«Предложит зелёному пианисту капитуляцию»: Медведев оценил громкие заявления Трампа о России и Украине

Медведев не исключил, что Трамп предложит Зеленскому подписать капитуляцию

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подвёл итоги первого дня Генассамблеи ООН, особенно остановившись на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Медведев подчеркнул, что президент США опубликовал пост, в котором и «Киев уже победил», и Россия названа «бумажным тигром». Однако политик предрекает, что вскоре Трамп снова сменит риторику и предложит Зеленскому капитуляцию.

«Что-то там, в Нью-Йорке, творится. У бандеровского паяца – кокс и тремор, у поляка – снюс во рту. А Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему «Как слаба Россия», — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, в этой реальности всё по-другому: Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика Украины уверенно растёт. И в этой реальности давно и счастливо живут бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден. Однако Медведев считает, что Трамп не такой.

«Не сомневаюсь – он вернётся. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зелёному пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощённым им Маском. Или сделать что-то ещё очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию. Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И всё будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети», — заключил Медведев.

Напомним, после встречи с Зеленским в Нью-Йорке Трамп сделал громкие заявления. Он предположил, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё долго, а экономика России находится в ужасном состоянии. По мнению республиканца, Москва похожа на «бумажного тигра», а его хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта.

