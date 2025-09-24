Заявление президента США Дональда Трампа о возможности возвращения Украины к прежним границам не следует воспринимать буквально. Слова главы Белого дома могут наоборот стать негативным сигналом для Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

«Вместо того, чтобы обещать Украине новую поддержку или активизировать действия в отношении России, Трамп, похоже, передаёт инициативу в руки Европы и НАТО», — говорится в статье.

В высказываниях Трампа отсутствует намёк на усиление поддержки Украины или давления на Россию. Единственным приоритетом американского лидера остаётся продажа оружия союзникам. Трамп, столкнувшись со сложностями в урегулировании украинского конфликта, просто дистанцируется от него.

«Похоже, с него (Трампа, — Прим. Life.ru) уже хватит», — говорится в статье.

Ранее президент США заявил, что Незалежная может вернуть свои изначальные территории, но сделать это получится только при поддержке Евросоюза. Чтобы достичь подобных целей, он советует Киеву проявить терпение и получить финансовую поддержку со стороны европейских союзников и НАТО.