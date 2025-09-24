Политолог Дудаков: Трамп снимает с себя ответственность за конфликт на Украине

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что своими последними заявлениями по Украине президент США Дональд Трамп стремится избежать ответственности за дальнейшее развитие событий. В беседе с RT Дудаков проанализировал риторику республиканца в социальных сетях, отметив, что за жёсткими словами в адрес России прослеживается стремление «самоустраниться от конфликта».

«Трамп говорит, что при поддержке европейцев, то есть без поддержки Соединённых Штатов, Украина якобы сможет победить и вернуть все свои территории, которые она потеряла, поэтому я (Трамп. — Прим. Life.ru) желаю удачи Украине, желаю удачи обеим сторонам», — отметил эксперт.

Специалист предположил, что при таком сценарии Вашингтон сохранит возможность извлекать выгоду из украинского кризиса, продолжая поставки вооружений странам НАТО, которые будут распоряжаться ими по своему усмотрению.