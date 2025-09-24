«Уже мем какой-то»: В Госдуме считают, что заявлениям Трампа не стоит придавать значения
Депутат Матвейчев назвал Трампа генератором случайных чисел и фраз
Нам всем пора давно забыть и перестать обращать внимание на всё, что говорит президент США Дональд Трамп. Таким мнением с Life.ru поделился депутат Государственной думы Олег Матвейчев.
«Это генератор случайных чисел, генератор случайных фраз. И давно уже поговорка ходит, что Трамп говорит ровно то, что ему сказал человек, который был последний в его кабинете», — уточнил чиновник.
По мнению парламентария, республиканец может много смеяться над экс-президентом США Джо Байденом, однако у Трампа тоже есть когнитивные расстройства. Так, хозяин Белого дома ничего не держит в памяти дольше суток или недели.
Поэтому за всеми этими словами ничего не стоит. Мы видим, что он то что-нибудь скажет против Владимира Зеленского, обзывая его попрошайкой, то, значит, Владимир Путин им недоволен, то потом опять против Зеленского, то опять против Путина, и продолжается эта игра уже целый год. Но неужели мы сегодня ждём, что сказал Трамп? Это уже смешно, это уже мем какой-то. Неужели вы думаете, что он скажет что-то судьбоносное? Или от его слов хоть что-то изменится? Или от его слов хоть что-то зависит? Ничего не зависит, ничего не изменится.
Депутат считает, что Трамп будет говорить ещё минимум год, меняя своё мнение. Матвейчев считает, что высказывания американского лидера давно уже нельзя воспринимать серьёзно.
Ранее Дональд Трамп заявил, что хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта на Украине. В ходе выступления на полях Генассамблеи республиканец сообщил, что принимает меры, направленные на прекращение боевых действий на Украине и рассчитывает на прогресс, невзирая на существующие трудности. Американский лидер также выступил с критикой в адрес Китая и Индии за импорт российских энергоносителей, назвав их «главными спонсорами конфликта».
