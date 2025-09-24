«Уже мем какой-то»: В Госдуме считают, что заявлениям Трампа не стоит придавать значения

Поэтому за всеми этими словами ничего не стоит. Мы видим, что он то что-нибудь скажет против Владимира Зеленского, обзывая его попрошайкой, то, значит, Владимир Путин им недоволен, то потом опять против Зеленского, то опять против Путина, и продолжается эта игра уже целый год. Но неужели мы сегодня ждём, что сказал Трамп? Это уже смешно, это уже мем какой-то. Неужели вы думаете, что он скажет что-то судьбоносное? Или от его слов хоть что-то изменится? Или от его слов хоть что-то зависит? Ничего не зависит, ничего не изменится.