Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп доверяет ему больше, чем российскому лидеру Владимиру Путину. Такое заявление бывший комик сделал после встречи с республиканцем на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

Зеленский отметил, что обмен информацией о военных действиях происходит с обеих сторон. При этом он подчеркнул, что данные, предоставляемые российской стороной, якобы не соответствуют действительности.

«Теперь он (Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) намного больше доверят мне», — сказал главарь киевского режима, брифинг транслировали украинские СМИ.