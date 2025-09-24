Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 21:40

Зеленский заявил, что Трамп больше доверяет ему, чем Путину

Обложка © X / The White House

Обложка © X / The White House

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп доверяет ему больше, чем российскому лидеру Владимиру Путину. Такое заявление бывший комик сделал после встречи с республиканцем на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

Зеленский отметил, что обмен информацией о военных действиях происходит с обеих сторон. При этом он подчеркнул, что данные, предоставляемые российской стороной, якобы не соответствуют действительности.

«Теперь он (Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) намного больше доверят мне», — сказал главарь киевского режима, брифинг транслировали украинские СМИ.

Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа
Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа

А ранее Дональд Трамп заявил, что хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта на Украине. В ходе выступления на полях Генассамблеи республиканец сообщил, что принимает меры, направленные на прекращение боевых действий на Украине и рассчитывает на прогресс, невзирая на существующие трудности. Американский лидер выступил с критикой в адрес Китая и Индии за импорт российских энергоносителей, назвав их «главными спонсорами конфликта».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar