Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа

Встреча американского президента Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского длилась около часа. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Чиновник также отметил, что во второй половине дня республиканец проведёт отдельные встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном и главой Узбекистана Шавкатом Мирзёевым.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть «всю изначальную территорию». По его мнению, Киев мог бы не только вернуть утраченные территории, но и, возможно, продвинуться дальше. Он подчеркнул необходимость терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников и НАТО для достижения поставленной цели.