Американский лидер Дональд Трамп заявил, что для Украины наступило «время действовать». При этом республиканец подчеркнул, что в любом случае желает «всего наилучшего» как Киеву, так и Москве.

«Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего», — написал президент Соединённых Штатов у себя в социальной сети Truth Social после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.