Трамп заявил, что в любом случае желает России и Украине всего наилучшего
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что для Украины наступило «время действовать». При этом республиканец подчеркнул, что в любом случае желает «всего наилучшего» как Киеву, так и Москве.
«Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего», — написал президент Соединённых Штатов у себя в социальной сети Truth Social после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.
Во время выступления в ГА ООН Дональд Трамп заявил, что его хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не поспособствовали завершению украинского конфликта. При этом президент США заявил, что непрестанно работает над урегулированием текущего противостояния. Однако, по его прогнозам, конфликт будет продолжаться ещё долго.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.