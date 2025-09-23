Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 20:39

Трамп заявил, что в любом случае желает России и Украине всего наилучшего

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что для Украины наступило «время действовать». При этом республиканец подчеркнул, что в любом случае желает «всего наилучшего» как Киеву, так и Москве.

«Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего», — написал президент Соединённых Штатов у себя в социальной сети Truth Social после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.

Трамп заявил, что экономика России находится якобы в ужасном состоянии
Трамп заявил, что экономика России находится якобы в ужасном состоянии

Во время выступления в ГА ООН Дональд Трамп заявил, что его хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не поспособствовали завершению украинского конфликта. При этом президент США заявил, что непрестанно работает над урегулированием текущего противостояния. Однако, по его прогнозам, конфликт будет продолжаться ещё долго.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дональд Трамп
  • Россия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar