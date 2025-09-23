Публичное увлечение Навроцкого снюсом сочли проявлением общей деградации политиков Европы
Политолог Дудчак: Увлечение президента Польши Навроцкого снюсом непозволительно
Увлечение президента Польши Кароля Навроцкого снюсом непозволительно и недопустимо для человека, занимающего такую должность. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Александр Дудчак.
Это проявление общей деградации политического класса в Европе, это деградант. И нам приходится с ними иметь дело. Удивительно, как они быстро опустились до такого уровня. Это просто элементарное воспитание должно быть, понимание того, что на тебя смотрят миллионы людей.
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий был замечен употребляющим снюс на Генассамблее ООН. Шайбу с табаком ему передал охранник. К слову, Навроцкий не в первый раз засветился с этим никотиновым пакетиком. Ранее он закинулся снюсом в прямом эфире.
