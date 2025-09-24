«‎Настоящий медведь»: Песков поправил Трампа, окрестившего Россию «бумажным тигром»

Россия не является «бумажным тигром», а скорее ассоциируется с медведем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на высказывание американского лидера Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что «бумажных медведей» не бывает.

«Россия никак не тигр. Всё-таки больше Россия ассоциируется с медведем. «Бумажных медведей» не бывает, и Россия — настоящий медведь», — заявил представитель Кремля в интервью РБК.

Таким образом Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, назвавшего РФ «бумажным тигром». Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, добавив, что на данный момент Москва ведёт борьбу на Украине без какой-либо цели.