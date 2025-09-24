Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 11:18

«Сила не на словах»: В Госдуме показали Трампу, кто здесь тигр

Депутат Белик: Россия умеет защищать свои интересы с тигриной хваткой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Mecnarowski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Mecnarowski

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с Life.ru прокомментировал слова Дональда Трампа, сравнившего Россию с «бумажным тигром». По мнению парламентария, такое сравнение некорректно и не отражает реальности.

quote

Россия не склонна играть мускулами и использовать силу как инструмент давления. У нашей страны есть внутренняя уверенность и готовность действовать, когда это необходимо

депутат Дмитрий Белик

Он отметил, что история неоднократно доказывала силу России на мировой арене. Несмотря на вызовы, экономика демонстрирует устойчивость, а военная мощь и культурное влияние подтверждают её значимость.

«Россия никогда не создавала картонный фасад. Наша сила проявляется в действиях, а не на словах. Россия умеет защищать свои интересы с тигриной хваткой — истинной, а не бумажной», — заключил собеседник Life.ru.

Генерал из Думы на примере Гитлера объяснил Трампу, чем чревато «‎понижение» России до бумажного тигра
Генерал из Думы на примере Гитлера объяснил Трампу, чем чревато «‎понижение» России до бумажного тигра

Ранее Дональд Трамп поведал, что Москва, по его мнению, ведёт на Украине бесцельную борьбу, которая при наличии реальной военной мощи могла бы завершиться за несколько дней. В своём посте он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Дональд Трамп
  • США
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar