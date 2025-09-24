Интервидение
24 сентября, 10:00

Генерал из Думы на примере Гитлера объяснил Трампу, чем чревато «‎понижение» России до бумажного тигра

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Американскому лидеру Дональду Трампу следовало бы изучить историю прежде, чем обзывать Россию «бумажным тигром». Он даже может обратиться за помощью в этом вопросе к российскому президенту Владимиру Путину, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов в беседе с Life.ru.

Картаполов ответил Трампу на слова о «бумажном тигре». Видео © Life.ru

«Господин Трамп — президент Соединённых Штатов. Он не друг России и не миротворец, каким он сам себя выставляет, и сегодня мы видим: всё становится на свои места. Но Россия не была и не будет ничем бумажным», — сказал депутат.

Картаполов провёл историческую параллель с Адольфом Гитлером, который называл СССР «Колоссом на глиняных ногах», напомнив, чем это для него закончилось. Парламентарий выразил надежду, что Трамп будет меньше общаться с «просроченными персонажами» с Банковой — а именно с Владимиром Зеленским, а вместо этого изучит историю. В случае появлений сомнений генерал советует президенту США позвонить российскому лидеру.

В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа
Напомним, американский президент Дональд Трамп поведал, что Москва, по его мнению, ведёт на Украине бесцельную борьбу, которая при наличии реальной военной мощи могла бы завершиться за несколько дней. В своём посте он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже ответил Трампу, напомнив, что у всего мира наша страна ассоциируется с медведем.

