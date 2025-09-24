Генерал из Думы на примере Гитлера объяснил Трампу, чем чревато «понижение» России до бумажного тигра
Депутат Картаполов напомнил Трампу о Гитлере за сравнение РФ с бумажным тигром
Обложка © Kremlin.ru
Американскому лидеру Дональду Трампу следовало бы изучить историю прежде, чем обзывать Россию «бумажным тигром». Он даже может обратиться за помощью в этом вопросе к российскому президенту Владимиру Путину, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов в беседе с Life.ru.
Картаполов ответил Трампу на слова о «бумажном тигре». Видео © Life.ru
«Господин Трамп — президент Соединённых Штатов. Он не друг России и не миротворец, каким он сам себя выставляет, и сегодня мы видим: всё становится на свои места. Но Россия не была и не будет ничем бумажным», — сказал депутат.
Картаполов провёл историческую параллель с Адольфом Гитлером, который называл СССР «Колоссом на глиняных ногах», напомнив, чем это для него закончилось. Парламентарий выразил надежду, что Трамп будет меньше общаться с «просроченными персонажами» с Банковой — а именно с Владимиром Зеленским, а вместо этого изучит историю. В случае появлений сомнений генерал советует президенту США позвонить российскому лидеру.
Напомним, американский президент Дональд Трамп поведал, что Москва, по его мнению, ведёт на Украине бесцельную борьбу, которая при наличии реальной военной мощи могла бы завершиться за несколько дней. В своём посте он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже ответил Трампу, напомнив, что у всего мира наша страна ассоциируется с медведем.
Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.