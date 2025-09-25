Интервидение
25 сентября, 11:34

В Европе испугались, что Трамп обвинит ЕС в крахе Киева

Financial Times: ЕС боится обвинений Трампа в военных неудачах Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Резкий поворот в риторике президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу вызвал настороженность среди европейских политиков, опасающихся, что Вашингтон готовит для них роль виновных в случае неудач Киева на фронте. Как пишет Financial Times, такие настроения возникли у официальных лиц в столицах ЕС после последних заявлений американского лидера.

Европейские чиновники, знакомые с ситуацией, расценивают слова Трампа о том, что Украина могла бы «сражаться и забрать все территории» при поддержке ЕС, как создание запасного варианта для последующих претензий в адрес Европы. В издании отмечают, что в Брюсселе всё больше укрепляется точка зрения о том, что нынешний хозяин Белого дома перестал быть надёжным союзником, притом что отдельные страны приветствуют смену курса США.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что при поддержке Европейского союза Украина имеет потенциал для возвращения территорий, которые были в её составе на момент обретения независимости. Американский лидер призвал украинскую сторону набраться терпения и сосредоточить усилия на получении финансовой помощи от европейских государств и стран НАТО для достижения поставленных задач.

