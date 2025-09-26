Трампа убеждают быстро подготовить план на случай падения Украины
Президенту США Дональду Трампу стоит заранее продумать стратегию на случай падения Украины, которая сейчас находится в «отчаянном положении». Совет американскому лидеру дал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.
«Итак, какой у него [Трампа] есть выбор? Ответ таков: уйти и убедиться, что, когда Киев падёт, тебя никто не будет обвинять в этом. Украина находится в отчаянном положении, и мы ничего не можем с этим поделать», — объяснил профессор.
Положение ВСУ ухудшается с каждым днём. Так, подразделения Армии России продолжают успешно выполнять поставленные задачи в районе города Купянск Харьковской области. На данном этапе под их контроль перешло 5667 строений из 8667. Военный эксперт раскрыл, как Армии России удалось взять «третью столицу Украины». Значительный вклад в достижение этих результатов внесла недавно начатая военная операция с кодовым названием «Поток», в ходе которой наши бойцы вошли в Купянск через подземные газовые трубы и попали в тыл ВСУ.
