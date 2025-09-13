Единый день голосования
13 сентября, 11:35

Новый «Поток»: На Украине предрекли ответ ВСУ на прорыв российских бойцов в Купянск по трубе

Страна.ua: ВСУ могут перебросить резервы в Купянск из-за новой операции РФ Поток

Обложка © Midjourney / Life.ru

Командование ВСУ может перебросить резервы на Купянское направление в ответ на повторение российскими войсками успешной суджанской операции «Поток», в результате которой солдаты прорвались в город по газовой трубе. Ответ украинских военных спрогнозировало издание Страна.ua.

«Удастся это или нет — вопрос открытый», — пишут журналисты.

Издание предположило, что такой шаг командования ВСУ является стандартной реакцией на активизацию российских войск на медийно значимом участке фронта. Однако, по их мнению, переброска резервов под Купянск может привести к закономерному ослаблению обороны ВСУ на других направлениях, что потребует последующей ротации сил и создаст каскадную уязвимость на различных участках линии соприкосновения.

Ранее российские штурмовики достигли успеха, повторив знаменитую операцию «Поток», когда на протяжении шести дней 800 бойцов двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода вблизи оккупированной Суджи. В этот раз наши ребята также вошли в Купянск через подземные газовые коммуникации.

