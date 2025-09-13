Новый «Поток»: На Украине предрекли ответ ВСУ на прорыв российских бойцов в Купянск по трубе

Командование ВСУ может перебросить резервы на Купянское направление в ответ на повторение российскими войсками успешной суджанской операции «Поток», в результате которой солдаты прорвались в город по газовой трубе. Ответ украинских военных спрогнозировало издание Страна.ua.

Издание предположило, что такой шаг командования ВСУ является стандартной реакцией на активизацию российских войск на медийно значимом участке фронта. Однако, по их мнению, переброска резервов под Купянск может привести к закономерному ослаблению обороны ВСУ на других направлениях, что потребует последующей ротации сил и создаст каскадную уязвимость на различных участках линии соприкосновения.