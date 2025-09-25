Две украинские штурмовые группы были ликвидированы при попытке вырваться из окружения в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике по приказу командиров. О неверном шаге солдат противника сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации в сводке от 25 сентября.

«При попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР уничтожены две штурмовые группы противника. За сутки в данном районе освобождено 5,1 кв. км территории», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота уничтожили в акватории Чёрного моря три катера ВСУ и 15 морских беспилотных аппаратов. Украина активно применяет безэкипажные катера для атак на объекты в Крыму и корабли Черноморского флота, используя тактику массового использования дронов с целью преодоления систем противовоздушной обороны.