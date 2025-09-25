Интервидение
25 сентября, 09:57

Две группы ВСУ погибли в адском котле у водохранилища из-за смертельного приказа командиров

ВС РФ ликвидировали две группы ВСУ в котле у Клебан-Быкского водохранилища

Обложка © Telegram / Минобороны России

Две украинские штурмовые группы были ликвидированы при попытке вырваться из окружения в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике по приказу командиров. О неверном шаге солдат противника сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации в сводке от 25 сентября.

«При попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР уничтожены две штурмовые группы противника. За сутки в данном районе освобождено 5,1 кв. км территории», — сообщили в Минобороны.

Российские военные лишили армию Зеленского ещё одного ЗРК Patriot
Российские военные лишили армию Зеленского ещё одного ЗРК Patriot

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота уничтожили в акватории Чёрного моря три катера ВСУ и 15 морских беспилотных аппаратов. Украина активно применяет безэкипажные катера для атак на объекты в Крыму и корабли Черноморского флота, используя тактику массового использования дронов с целью преодоления систем противовоздушной обороны.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
