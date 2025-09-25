Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 09:40

Сводка Минобороны: Черноморский флот потопил катера и дроны ВСУ

Минобороны: Черноморский флот уничтожил катера ВСУ и 15 морских дронов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы Черноморского флота РФ уничтожили три катера ВСУ и 15 безэкипажных морских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесён по надводным целям противника в акватории Чёрного моря.

Украина активно использует безэкипажные катера для атак на российский флот и объекты в Крыму. Эти дроны с взрывчаткой применялись в налётах на Севастополь и другие базы Черноморского флота. Российские военные отмечают, что массовое применение морских беспилотников стало новой тактикой ВСУ, призванной перегрузить системы обороны и нанести урон кораблям и инфраструктуре.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Новости СВО. Армия России наступает на Славянск, в Купянск переброшены заградотряды, Трамп дал сигнал Зеленскому об окончании поддержки, 25 сентября
Новости СВО. Армия России наступает на Славянск, в Купянск переброшены заградотряды, Трамп дал сигнал Зеленскому об окончании поддержки, 25 сентября
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar