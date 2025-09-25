Сводка Минобороны: Черноморский флот потопил катера и дроны ВСУ

Силы Черноморского флота РФ уничтожили три катера ВСУ и 15 безэкипажных морских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесён по надводным целям противника в акватории Чёрного моря.

Украина активно использует безэкипажные катера для атак на российский флот и объекты в Крыму. Эти дроны с взрывчаткой применялись в налётах на Севастополь и другие базы Черноморского флота. Российские военные отмечают, что массовое применение морских беспилотников стало новой тактикой ВСУ, призванной перегрузить системы обороны и нанести урон кораблям и инфраструктуре.