Новости СВО. Армия России наступает на Славянск, в Купянск переброшены заградотряды, Трамп дал сигнал Зеленскому об окончании поддержки, 25 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 25 сентября Харьковская область, 25 сентября Курская область, 25 сентября Поляки дали ценное указание Киеву Поддержка Украины Вашингтоном сходит на нет ВС РФ занимают населённые пункты на севере ДНР, ВСУ стягивают силы в Харьковскую область, Трамп передал Украину европейцам — дайджест Life.ru. 24 сентября, 21:07 Армия России продвигается всё ближе к Славянску. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 25 сентября

По предварительным данным, ВС РФ освободили в ДНР село Дерилово. Также штурмовикам удалось форсировать реку Нитриус и зайти в восточную часть Новосёловки. Отсюда уже менее 10 километров до Святогорска. У Северска наши воины заняли территорию шахты № 6. На этот участок фронта Киев бросает дополнительные силы. Из Сумской области переброшена 117-я бригада Теробороны.

Карта СВО на 25 сентября 2025 года. Армия России заходит в Новосёловку. Фото © divgen.ru

Министерство обороны отчиталось об успехах наших войск в Кировске (Заречное). Уничтожение ВСУ в этом населённом пункте близится к завершению. Здесь Киев теряет подразделения 63-й механизированной бригады. В оборонном ведомстве отметили, что боевики превратили каждый дом в огневую позицию.

— От Кировска до Красного Лимана — всего 8 километров к западу. Этот город мы оставили осенью 2022-го, во время харьковского наступления. Теперь возвращаем своё. К тому же от Красного Лимана до Славянска — около 20 километров. Значительная часть маршрута — лесные массивы, где можно передвигаться, не опасаясь дронов. Создадутся предпосылки для наступления на Славянск с северо-востока, — рассказал о важности Кировска военный корреспондент Александр Коц.

Продолжается наступление у Константиновки. У Клебан-Быкского водохранилища подразделения ВСУ попали в окружение. По сведениям МО РФ, остатки группировки насчитывают до 80 боевиков.

Харьковская область, 25 сентября

Ещё 115 зданий Купянска перешло под контроль России. Украина направила уже сюда заградительные отряды, созданные на базе Нацгвардии. В их задачи входит предотвращение отступления ВСУ из города, в котором совсем недавно Владимир Зеленский обещал перебить российскую армию. Пока же успехов у киевских подразделений нет. Кроме того, сюда стягиваются дополнительные силы.

— Украинское командование для стабилизации обстановки направило в город дополнительные силы и средства, в том числе националистические формирования, которые ведут маневренные действия, выполняя одновременно функции заградотрядов, — рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Курская область, 25 сентября

Вблизи Курской области продолжается уничтожение подразделений ВСУ. Дроноводы разбили личный состав украинских формирований у сумского села Павловка. На данный момент противник не наступает в районе Тёткина.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал прошлую авантюру Киева в Курской области. По его мнению, Украина потеряла большое количество человек, но успеха не было.

— Практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне… Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой, — сказал действующий посол Украины в Великобритании.

Расчёт 120-мм миномёта 44-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожил скопления живой силы и легкобронированную технику противника в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Поляки дали ценное указание Киеву

Компания United Surveys провела опрос среди жителей Польши и выяснила, что 42% поляков призвали Украину отказаться от территорий ради мира. 48,8% опрошенных выступают за продолжение конфликта в соседней стране. Почти 10% опрошенных не смогли определиться с ответом. В это же время газета Rzeczpospolita сообщает, что в польском Сейме в октябре рассмотрят законопроект об освобождении от уголовной ответственности граждан Польши, воюющих на стороне ВСУ. Сейчас за наёмничество можно получить до пяти лет тюремного заключения. Таким образом Варшава плавно втягивается в прямое столкновение с Россией, хотя всем очевидна абсурдность планов на войну с Москвой.

— Вам не нужна «поддержка», потому что нет никакой угрозы. Если вы так хотите начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно, — написал журналист Томас Фази.

Поддержка Украины Вашингтоном сходит на нет

Западная пресса обсуждает встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. The Telegraph отмечает, что риторика американского лидера постоянно меняется и теперь он говорит о возможности Киева выйти к границам 1991 года, но с поддержкой Европы. Многие усмотрели в этом разворот Трампа, но в действительности всё может быть иначе.

— Если заглянуть глубже заголовков, это заявление — наглядный урок того, как следует выстраивать послание. Вместо обещаний усиления поддержки Украины или давления на Россию Трамп, похоже, перекладывает дело на плечи Европы и НАТО. В его словах нет и намёка на дополнительную поддержку Украины или новые рестрикции для Москвы, — говорится в публикации.

Британские журналисты считают: Дональд Трамп понял, что завершить этот конфликт — задача не из простых, поэтому терпение кончается и, вероятно, стоит ожидать выхода США из переговорного процесса.

Авторы Даниил Черных