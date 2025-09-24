ВСУ бросили заградотряды под Купянск: Бои усиливаются, РФ прорывается к Донбассу
ТАСС: Под Купянск направлены заградотряды Нацгвардии Украины
Командование ВСУ направило под Купянск заградительные отряды Нацгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным источника, эти подразделения должны останавливать отступающих мобилизованных солдат и не допускать их сдачи в плен.
Ранее Минобороны России отмечало, что бои за Купянск усиливаются: город считается ключевым логистическим узлом на востоке Харьковской области. Его освобождение позволит российским войскам двигаться в сторону Славянска и Краматорска.
