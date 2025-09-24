ВСУ бросили заградотряды под Купянск: Бои усиливаются, РФ прорывается к Донбассу

Командование ВСУ направило под Купянск заградительные отряды Нацгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, эти подразделения должны останавливать отступающих мобилизованных солдат и не допускать их сдачи в плен.

Ранее Минобороны России отмечало, что бои за Купянск усиливаются: город считается ключевым логистическим узлом на востоке Харьковской области. Его освобождение позволит российским войскам двигаться в сторону Славянска и Краматорска.