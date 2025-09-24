Интервидение
24 сентября, 07:54

ВСУ бросили заградотряды под Купянск: Бои усиливаются, РФ прорывается к Донбассу

ТАСС: Под Купянск направлены заградотряды Нацгвардии Украины

Обложка © ТАСС

Командование ВСУ направило под Купянск заградительные отряды Нацгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, эти подразделения должны останавливать отступающих мобилизованных солдат и не допускать их сдачи в плен.

Ранее Минобороны России отмечало, что бои за Купянск усиливаются: город считается ключевым логистическим узлом на востоке Харьковской области. Его освобождение позволит российским войскам двигаться в сторону Славянска и Краматорска.

Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Переездного, большая часть Купянска уже под контролем наших сил, Трамп нашёл спонсоров России, 24 сентября
