На участке в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР подразделениям Южной группировки российских войск противостояли националисты из «Азова‎»* и спецназа «Лють». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Южной группировке войск на этом участке противостояли мотивированные и хорошо подготовленные неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов»* и штурмовой бригады «Лють», — указали в оборонном ведомстве.

Несмотря на это, с 23-го августа бойцы «Юга» окружили войска противника и приступили к их уничтожению. Согласно докладам командиров, в настоящее время основная часть блокированной группировки ВСУ уничтожена, её остатки насчитывают около 80 солдат. Активные боевые действия «Южной» группировки войск продолжаются.

Ранее генерал армии Валерий Герасимов заявил, что штурмовые группы Южной группировки войск успешно продвигаются вперед под Северском, одновременно закрепляясь на других ключевых позициях. На Александро-Калиновском направлении, по его словам, бои идут у самой Константиновки, куда российские силы вошли, заняв Плещеевку. Продолжается и ликвидация заблокированных украинских подразделений к югу от Клебан-Быкского водохранилища.

