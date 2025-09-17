Владимир Путин
Бойцы Южной группировки войск продвигаются в Северске

Штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают успешное наступление в районе населённого пункта Северск в ДНР, одновременно укрепляя позиции на других ключевых направлениях. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населённом пункте Северск», — сказал он.

Герасимов также уточнил, что на Александро-Калиновском направлении боевые действия ведутся в непосредственной близости от Константиновки, где российские подразделения вошли в Плещеевку. Параллельно продолжается операция по ликвидации заблокированных группировок противника южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Ранее Герасимов сообщил, что самые ожесточённые столкновения в зоне СВО происходят на Красноармейском направлении. Он отметил, что именно туда ВСУ направили свои наиболее подготовленные части. По его словам, командование ВСУ направило в район Красноармейска лучшие и наиболее боеспособные части, ослабив другие участки фронта.

