Штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают успешное наступление в районе населённого пункта Северск в ДНР, одновременно укрепляя позиции на других ключевых направлениях. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населённом пункте Северск», — сказал он.

Герасимов также уточнил, что на Александро-Калиновском направлении боевые действия ведутся в непосредственной близости от Константиновки, где российские подразделения вошли в Плещеевку. Параллельно продолжается операция по ликвидации заблокированных группировок противника южнее Клебан-Быкского водохранилища.