Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 18:30

ВС России близки к полному освобождению Кировска

Герасимов: Операция по освобождению Кировска находится на финальной стадии

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Операция по освобождению Кировска на Краснолиманском направлении находится на финальной стадии. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Успешно идёт продвижение на Краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска», — сказал он.

Герасимов назвал самое напряжённое направления в зоне СВО
Герасимов назвал самое напряжённое направления в зоне СВО

Ранее сообщалось, что Герасимов проверил ход выполнения боевых задач в зоне СВО. В ходе работы на передовых пунктах управления группировки «Запад» командующий Объединённой группировкой войск заслушал доклады и дал оценку текущей обстановке. В частности, глава Генштаба заявил, что Армия России в зоне СВО наступает практически на всех направлениях. В частности, группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Валерий Герасимов
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar