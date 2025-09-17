ВС России близки к полному освобождению Кировска

Операция по освобождению Кировска на Краснолиманском направлении находится на финальной стадии. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Успешно идёт продвижение на Краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Герасимов проверил ход выполнения боевых задач в зоне СВО. В ходе работы на передовых пунктах управления группировки «Запад» командующий Объединённой группировкой войск заслушал доклады и дал оценку текущей обстановке. В частности, глава Генштаба заявил, что Армия России в зоне СВО наступает практически на всех направлениях. В частности, группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске.