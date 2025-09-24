Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный сообщил, что армия Украины заплатила слишком высокую цену за кратковременное вторжение в Курскую область – она понесла несоизмеримо высокие человеческие потери, так и не достигнув долгосрочных целей. Свои мнением украинский генерал поделился в авторской колонке на сайте издания «Зеркало недели».

«Практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне… Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой», — уверен Залужный.

Он напомнил, что российские войска имеют преимущества в тактике и вооружении, чем и смогли воспользоваться, чтобы уничтожить врага на собственной территории. ВС РФ не дали украинским подразделениям закрепить оперативный успех и реализоваться в наступлении.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения при отступлении с территории Курской области оставили значительное количество современных натовских боеприпасов, поставленных странами Запада. Стремительное отступление ВСУ и потеря логистических возможностей сделали невозможным эвакуацию боеприпасов, считают политологи.