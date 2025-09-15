Медведев призвал возродить опустевшие и разрушенные сёла Курской области

Все разрушенные и безлюдные населённые пункты Курской области необходимо восстановить, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он сделал это заявление во время конференции с регионами, подводя предварительные итоги Единого дня голосования — 2025.

«Наша задача заключается в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населённые пункты, которые сейчас безлюдны. Мы сделаем и это», — отметил Медведев.