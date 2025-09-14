Столетняя курянка в день юбилея проголосовала на выборах губернатора

В Курске состоялось символическое событие, объединившее личный юбилей и гражданскую позицию: жительница города Наталья Носова отметила свой 100-летний день рождения участием в выборах губернатора. Как сообщает телерадиокомпания «Сейм», вековой юбилей не помешал ветерану исполнить свой гражданский долг.

Наталья Носова принадлежит к поколению настоящих героев — она является ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. В суровые сороковые годы, будучи совсем молодой, она наравне со взрослыми копала оборонительные окопы для защиты родной земли. В послевоенные годыокончила бухгалтерские курсы и посвятила многие годы работе в системе сельпо, а позднее переехала в Курск, где добросовестно трудилась в литейном цеху на местном заводе.

Наталья Носова. Фото © Telegram / «Сейм: новости Курской области»

В день столетнего юбилея именинницу посетили гости: и. о. главы города Сергей Котляров лично поздравил Наталью Носову, пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручил официальное поздравительное письмо от администрации Президента России. Особую значимость празднику придал визит членов участковой избирательной комиссии, которые организовали возможность для голосования на дому.

Пенсионерка сознательно выбрала свой юбилейный день для участия в досрочных выборах губернатора, подчеркнув тем самым важность гражданской позиции в любом возрасте. Ветеран поделилась, что голосует прежде всего за счастливое будущее новых поколений. Она обратилась к молодым избирателям с советом обязательно реализовать своё право выбора и активно участвовать в жизни страны.