21 сентября, 09:07

«Не хлам»: При отступлении из Курской области ВСУ бросили современные натовские снаряды

РИАН: ВСУ оставили при отступлении из Курской области натовские боеприпасы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedjoni

Украинские подразделения при отступлении с территории Курской области оставили значительное количество современных натовских боеприпасов, поставленных странами НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Боеприпасы не являются устаревшим хламом. Это стандартные, актуальные боеприпасы, которые массово используются армиями стран НАТО и в настоящее время. Их поставка на Украину означает передачу реальных, рабочих боевых единиц, а не списание утиля», — заявил источник агентства в силовых структурах.

Собеседник РИАН пояснил, что стремительное отступление ВСУ и потеря логистических возможностей сделали невозможным эвакуацию боеприпасов. По его словам, при быстром прорыве обороны у отступающих подразделений отсутствует время для организованной погрузки и эвакуации тяжёлых грузов. Также уничтожение грузовиков и бронетранспортёров, предназначенных для вывоза имущества, а также нехватка топлива физически препятствовали эвакуации боеприпасов.

Ранее в НАТО объявили о начале поставок Киеву закупленного альянсом оружия у США. Оплачены уже четыре пакета военной помощи.

