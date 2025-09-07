Украинские военные увеличили количество протипопехотных мин производства НАТО, которые используют во время боевых действий. Об этом рассказали РИА «Новости» разведчики группировки российских войск «Днепр». По их словам, такими минами «засеяно всё», что стало бессмысленно пытаться подсчитать их количество.

«Было интересно увидеть их подготовку в минновзрывном деле. То, что они против нас ставили. Растяжки, те же самые мины. МОН-50, мины МОН-50 американского образца», — объяснил снайпер военной разведки с позывным Колыван.

Его слова подтвердил сослуживец с позывным Монгол. Он добавил, что противник даже «внутри отсекал подход» минами, при этом при отступлении ВСУ оставляют подобные ловушки едва ли не на каждом метре земли. Военный отметил, что иностранные мины встречаются с различными типами датчиков подрыва: на движение, на металл, на проход. Он пояснил, что разминирование превращается в сложный процесс, так как сначала нужно определить, что за датчик стоит на мине.